Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств

МВД: мошенники создают фальшивые анкеты и переводят жертв в офлайн-ловушки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Исполнители мошеннических сценариев по указанию куратора на площадках для знакомств создают фальшивые анкеты и переводят жертв в офлайн-ловушки или на платёжные реквизиты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что площадки для знакомств, в том числе те, что работают внутри мессенджеров, а также сайты бесплатных объявлений остаются крайне популярными в среде так называемых воркеров.

«Воркеры — это исполнители мошеннических сценариев: они создают фальшивые анкеты, ведут переписку, организуют “встречи” и переводят жертв в офлайн-ловушки или на платёжные реквизиты — по указанию кураторов», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

В ведомстве предупредили, что число схем и однотипных исполнителей в этих нишах велико, и посоветовали быть внимательным и прекращать диалог, если он сводится к просьбам о переводах, личных данных или кодах из SMS.