ФСБ: ВКС РФ нанесли удары по центру радиоэлектронной разведки Украины

Воздушно-космические силы РФ осуществили удары по ключевому центру радиоэлектронной разведки ГУР Министерства обороны Украины, расположенному в Киевской области, и по аэродрому Староконстантинов. Об этом сообщили в ФСБ России.

Воздушно-космические силы РФ осуществили удары по ключевому центру радиоэлектронной разведки ГУР Министерства обороны Украины, расположенному в Киевской области, и по аэродрому Староконстантинов. Об этом сообщили в ФСБ России.