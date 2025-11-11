ФСБ: ВКС РФ нанесли удары по центру радиоэлектронной разведки Украины

Срочная новость.
Воздушно-космические силы РФ осуществили удары по ключевому центру радиоэлектронной разведки ГУР Министерства обороны Украины, расположенному в Киевской области, и по аэродрому Староконстантинов. Об этом сообщили в ФСБ России.
