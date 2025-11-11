СМИ: ВС РФ незаметно зашли в Красноармейск благодаря туману

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) смогли зайти в Красноармейск (украинское название — Покровск) со стороны Донецка — в этом им помог туман, накрывший город. Соответствующие кадры во вторник, 11 ноября, опубликовали в Telegram-канале Shot.
На кадрах видно, как в город по трассе Е50 заезжают мотоциклы, легковые автомобили и другая техника с российскими солдатами. На фоне — сильный туман, который значительно ухудшил видимость.
Такие погодные условия сделали невозможной работу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из публикации.
В этот же день военнослужащие штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» взяли под контроль нефтебазу на восточной окраине Купянска, железнодорожные станции Оливино и Парк Восточного Прибытия.
10 ноября также стало известно, что российские войска готовятся взять под контроль крупный заводской комплекс на востоке Красноармейска. Началась решающая фаза боев за город — бойцы постепенно проникают в городскую застройку.