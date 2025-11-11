Ричмонд
Соратник Зеленского Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту

Ранее сообщалось, что предприниматель фигурирует в расследовании НАБУ по нескольким направлениям.

Источник: Аргументы и факты

Бизнесмен, который сотрудничает с Владимиром Зеленским и фигурирует в деле о коррупции в энергетической сфере, покинул страну по израильскому паспорту. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Тимур Миндич уехал из Украины, воспользовавшись израильским паспортом», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ провели обыски у Миндича в рамках антикоррупционного расследования, касающегося закупок техники и возможных схем на энергорынке.

*внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ.