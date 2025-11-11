Пять новых причалов для речных судов прибыли в Москву из Перми

Плавучие причалы такие же инновационные, как и электросуда. На них есть места для отдыха, вайфай, вендинговые аппараты, информационные табло с расписанием. В трап встроили специально разработанную систему швартовки и подзарядки. Она автоматически фиксирует электросудно и заряжает его. Это сделали для максимально быстрой посадки и высадки пассажиров. К плавучим причалам может одновременно пришвартоваться несколько судов.