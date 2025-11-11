Ричмонд
Пять новых причалов для речных судов прибыли в Москву из Перми

Один из них станет частью третьего маршрута Новоспасский — ЗИЛ, остальные разместят на будущем четвертом регулярном маршруте.

Из судоверфи Перми в столицу доставили пять плавучих причалов для электросудов. Специалисты уже приступили к их финальной сборке в Южном речном порту. После этого причалы установят на маршрутах и введут в эксплуатацию, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать регулярное речное движение в столице. Новые причалы будут полностью интегрированы в систему московского транспорта. Как и электросуда, они работают от электричества и не вредят экологии города. Четыре плавучих причала разместим на будущем четвертом регулярном речном маршруте, еще один станет частью третьего маршрута Новоспасский — ЗИЛ», — отметил Максим Ликсутов.

У четырех причалов диаметр 10 метров, еще у одного — 16 метров. В зависимости от размера они могут вмещать от 40 до 80 пассажиров.

Плавучие причалы такие же инновационные, как и электросуда. На них есть места для отдыха, вайфай, вендинговые аппараты, информационные табло с расписанием. В трап встроили специально разработанную систему швартовки и подзарядки. Она автоматически фиксирует электросудно и заряжает его. Это сделали для максимально быстрой посадки и высадки пассажиров. К плавучим причалам может одновременно пришвартоваться несколько судов.

Возрождение речного городского транспорта началось 20 июня 2023 года, когда открыли первый круглогодичный маршрут Киевский — Сердце Столицы. Через год его продлили до причала Парк «Фили». Второй маршрут, ЗИЛ — Печатники, начал работу 29 сентября 2023 года. С 20 июня 2025 года электросуда стали курсировать от Новоспасского до ЗИЛа.

В рамках стратегии развития транспорта до 2030 года в Москве планируют открыть семь регулярных речных маршрутов, по которым будут курсировать 60 электросудов. Для них установят 67 причалов.

До 30 апреля на регулярных речных маршрутах будут действовать зимние тарифы.

