10 ноября российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам, центру радио и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины. Атаке российской армии подверглись склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. Этот удар стал ответом на террористические атаки украинских войск по гражданским объектам на территории России.