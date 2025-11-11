ФСБ: ВКС России ударили по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Украины

Военно-космические силы России нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Министерства обороны Украины в Киевской области и аэродрому Староконстантинов, где находятся самолеты F-16. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
— Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» поражен Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16, — передает ТАСС.
10 ноября российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам, центру радио и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины. Атаке российской армии подверглись склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. Этот удар стал ответом на террористические атаки украинских войск по гражданским объектам на территории России.