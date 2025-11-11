При атаке БПЛА в Саратове пострадала женщина

Ричмонд
Источник: Аргументы и факты

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Саратове, где выбило окна в нескольких домах Заводского района, сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

«Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что сейчас проводится обследование территории, после чего жильцы смогут вернуться в свои дома. При необходимости их могут бесплатно разместить в гостинице.

Бусаргин также обсудил на месте вопросы восстановления поврежденных проёмов и предоставления материальной помощи. По его словам, с обращениями жителей будет работать администрация района. С этой целью на базе близлежащей школы развернут специальный пункт.

Напомним, ночью 11 ноября глава Саратовской области проинформировал, что при атаке БПЛА получила повреждения гражданская инфраструктура. По информации Минобороны России, в ночное время над территорией этого региона силы ПВО обезвредили восемь украинских дронов.

