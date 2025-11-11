Сергей Собянин: московские школьники разрабатывают собственные ИИ-проекты

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изучении в столичных школах искусственного интеллекта (ИИ). Как он подчеркнул в своем Telegram-канале, среди школьников растет интерес к ИИ. В этом году на открытой городской научно-практической конференции «Инженеры будущего» в секции, посвященной большим данным и машинному обучению, было представлено более 250 работ, что почти в два раза больше, чем годом ранее.
Так, ученики ИТ-классов осваивают математические основы ИИ, методы работы с большими данными и машинное обучение. Кроме того, они пробуют создавать собственные нейросети.
По словам Собянина, обучение в предпрофессиональных ИТ-классах помогает школьникам с ранней профориентацией. Он выразил уверенность в том, что впереди у детей много полезных разработок в разных сферах.
Например, ученица школы № 654 имени А. Д. Фридмана Анастасия Борякина разработала нейросеть для прогнозирования уровня пыльцы в воздухе. Она также планирует создать бесплатный онлайн-сервис для аллергиков.
Ученик школы № 1375 Роман Карнаков разработал ИИ-модуль для анализа МРТ-снимков заболеваний гипофиза. Эта программа может выделять опухоли на снимках и оценивать их характер по специальной шкале. Предполагается, что она может быть интегрирована в систему «Интеллектуальный ассистент врача».
Ученицы школы № 1788 Мария Пашкова, Виктория Черная и Елизавета Мор создали ИИ-сервис распознавания голоса для ведения медицинской документации. А ученик школы № 1238 Сергей Базаров разработал «анти-ИИ», которая с точностью 97,51% идентифицирует изображения, созданные нейросетями.
Ранее Собянин рассказал о новой ИИ-разработке московских медиков.