Сергей Собянин: московские школьники разрабатывают собственные ИИ-проекты

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изучении в столичных школах искусственного интеллекта (ИИ). Как он подчеркнул в своем Telegram-канале, среди школьников растет интерес к ИИ. В этом году на открытой городской научно-практической конференции «Инженеры будущего» в секции, посвященной большим данным и машинному обучению, было представлено более 250 работ, что почти в два раза больше, чем годом ранее.