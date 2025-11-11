Ричмонд
В Омске за 1,7 миллиона установят 3D-забор на набережной речного вокзала

Общая длина ограждения составит 370 метров.

Источник: Om1 Омск

В Омске объявлен аукцион на выполнение работ по устройству ограждения на причалах набережной речного вокзала на площади Бухгольца. Работы будут проводиться в рамках контракта, который оформляет бюджетное Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений, выступающее заказчиком.

Задача подрядчика — установить металлическое ограждение (3D забор, согласно документации) общей длиной 370 метров и двустворчатые ворота. Каждые 10 метров необходимо установить информационные доски с надписью «Опасная зона. Проход запрещён». Всего таких щитов должно быть 37.

Схема: Госзакупки.

Начальная цена контракта составляет 1,7 млн рублей. Подрядчика выберут на аукционе, который состоится 19 ноября.

