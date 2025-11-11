В Омске за 1,7 миллиона установят 3D-забор на набережной речного вокзала

В Омске объявлен аукцион на выполнение работ по устройству ограждения на причалах набережной речного вокзала на площади Бухгольца. Работы будут проводиться в рамках контракта, который оформляет бюджетное Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений, выступающее заказчиком.