В Омске за 1,7 миллиона установят 3D-забор на набережной речного вокзала

В Омске объявлен аукцион на выполнение работ по устройству ограждения на причалах набережной речного вокзала на площади Бухгольца. Работы будут проводиться в рамках контракта, который оформляет бюджетное Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений, выступающее заказчиком.
Задача подрядчика — установить металлическое ограждение (3D забор, согласно документации) общей длиной 370 метров и двустворчатые ворота. Каждые 10 метров необходимо установить информационные доски с надписью «Опасная зона. Проход запрещён». Всего таких щитов должно быть 37.
Схема: Госзакупки.
Начальная цена контракта составляет 1,7 млн рублей. Подрядчика выберут на аукционе, который состоится 19 ноября.
