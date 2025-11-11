«Порог входа в профессию крайне низок»: депутаты предложили изменить правила работы риелторов

Парламент Башкирии разработал и направило на рассмотрение в Совет законодателей России проект федерального закона «О посреднической деятельности на рынке недвижимости». Как сообщает пресс-служба Государственного Собрания региона, документ призван поспособствовать упорядочению работы риелторов по всей стране.
Председатель Курултая Константин Толкачев пояснил, что законопроект вводит понятие «специалист по операциям с недвижимостью», устанавливает его права и обязанности, а также порядок возмещения причиненных заказчику убытков.
По словам спикера, для начала работы на рынке недвижимости риелтор должен будет подтвердить соответствие требованиям и войти в реестр специалистов, который будет формировать саморегулируемая организация. Также предусматриваются обязательное страхование гражданской ответственности, обучение и регулярное повышение квалификации.
Толкачев утверждает, что сегодня порог входа в профессию крайне низок, и любой человек «с улицы» без специальных знаний может начать зарабатывать на сделках с недвижимостью. При этом покупка жилья для большинства людей является судьбоносным вопросом, а отсутствие прозрачных правил порождает теневизацию отрасли. По расчетам, налоговый эффект от «обеления рынка» превысит десять миллиардов рублей в год.
Ответственной за рассмотрение законопроекта назначена Комиссия Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики.
