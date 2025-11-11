Ричмонд
«Порог входа в профессию крайне низок»: депутаты предложили изменить правила работы риелторов

Башкирия предложила новые правила для работы риелторов.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии разработал и направило на рассмотрение в Совет законодателей России проект федерального закона «О посреднической деятельности на рынке недвижимости». Как сообщает пресс-служба Государственного Собрания региона, документ призван поспособствовать упорядочению работы риелторов по всей стране.

Председатель Курултая Константин Толкачев пояснил, что законопроект вводит понятие «специалист по операциям с недвижимостью», устанавливает его права и обязанности, а также порядок возмещения причиненных заказчику убытков.

По словам спикера, для начала работы на рынке недвижимости риелтор должен будет подтвердить соответствие требованиям и войти в реестр специалистов, который будет формировать саморегулируемая организация. Также предусматриваются обязательное страхование гражданской ответственности, обучение и регулярное повышение квалификации.

Толкачев утверждает, что сегодня порог входа в профессию крайне низок, и любой человек «с улицы» без специальных знаний может начать зарабатывать на сделках с недвижимостью. При этом покупка жилья для большинства людей является судьбоносным вопросом, а отсутствие прозрачных правил порождает теневизацию отрасли. По расчетам, налоговый эффект от «обеления рынка» превысит десять миллиардов рублей в год.

Ответственной за рассмотрение законопроекта назначена Комиссия Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.