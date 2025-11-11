«Порог входа в профессию крайне низок»: депутаты предложили изменить правила работы риелторов

Толкачев утверждает, что сегодня порог входа в профессию крайне низок, и любой человек «с улицы» без специальных знаний может начать зарабатывать на сделках с недвижимостью. При этом покупка жилья для большинства людей является судьбоносным вопросом, а отсутствие прозрачных правил порождает теневизацию отрасли. По расчетам, налоговый эффект от «обеления рынка» превысит десять миллиардов рублей в год.