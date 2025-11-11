Поддержка властей ЯНАО помогла пройти реабилитацию сотням особенных детей

На Ямале около 800 детей с особыми потребностями прошли реабилитацию благодаря реабилитационным сертификатам. Мера поддержки действует уже более десяти лет, и за это время было выдано более 1200 сертификатов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.