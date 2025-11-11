Предложен новый тип атомов для квантовых компьютеров с долговременной памятью

Тулий — редкоземельный элемент с богатой энергетической структурой. Преимущества этих атомов как основы для квантовых вычислений связаны с возможностью кодировать кубиты в сверхтонких подуровнях основного состояния атома. Причем разница в энергии между этими подуровнями соответствует очень узкому диапазону — микроволновой частоте в 1 497 МГц. Воздействуя на этой частоте, можно «переключать» кубит, то есть управлять его квантовым состоянием. При этом подуровни почти не реагируют на колебания внешнего магнитного поля. В результате информация, записанная в таком кубите, может храниться десятки секунд, что для квантового мира считается почти вечностью.