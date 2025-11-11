Ричмонд
В Новосибирской области насчитывается почти 8 тысяч аварийных объектов

По данным Управления Росреестра по Новосибирской области, в регионе зарегистрировано 7 997 аварийных объектов — из них 7 078 квартир и 919 многоквартирных домов.

Источник: Вести - Новосибирск

Решение о признании многоквартирного дома аварийным принимает орган местного самоуправления, после чего сведения направляются в Росреестр для внесения в ЕГРН.

«Узнать, признан ли дом аварийным, можно, заказав выписку из ЕГРН. Эта информация будет полезна и жителям, и потенциальным покупателям жилья», — отметила заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Ивчатова.

В октябре 2025 года Новосибирская область вошла в число 23 регионов России, участвующих в программе по расселению аварийного жилья в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По информации регионального министерства ЖКХ и энергетики, в 2026 году планируется расселить пять аварийных домов, расположенных в Новосибирске, Искитиме, Оби и Татарске.

Ранее мэрия города сообщала о выкупе пяти аварийных домов в Первомайском, Дзержинском и Заельцовском районах. Земельные участки под снесёнными домами планируется использовать для муниципальных нужд.

Самое современное из планируемых к сносу зданий — панельная пятиэтажка, построенная в 1962 году. Её признали аварийной ещё в 2018 году, снос запланирован на конец 2027 года. Мэрии предстоит выкупить 56 квартир.