В Новосибирской области насчитывается почти 8 тысяч аварийных объектов

Решение о признании многоквартирного дома аварийным принимает орган местного самоуправления, после чего сведения направляются в Росреестр для внесения в ЕГРН.
«Узнать, признан ли дом аварийным, можно, заказав выписку из ЕГРН. Эта информация будет полезна и жителям, и потенциальным покупателям жилья», — отметила заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Ивчатова.
В октябре 2025 года Новосибирская область вошла в число 23 регионов России, участвующих в программе по расселению аварийного жилья в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
По информации регионального министерства ЖКХ и энергетики, в 2026 году планируется расселить пять аварийных домов, расположенных в Новосибирске, Искитиме, Оби и Татарске.
Ранее мэрия города сообщала о выкупе пяти аварийных домов в Первомайском, Дзержинском и Заельцовском районах. Земельные участки под снесёнными домами планируется использовать для муниципальных нужд.
Самое современное из планируемых к сносу зданий — панельная пятиэтажка, построенная в 1962 году. Её признали аварийной ещё в 2018 году, снос запланирован на конец 2027 года. Мэрии предстоит выкупить 56 квартир.