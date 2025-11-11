Смерть на склоне. Почему на «родине больших трамплинов» больше не летают

Сегодня на склонах урочища Каштак строят современную базу отдыха, но всего в нескольких метрах от нее в густом лесу все еще угадываются очертания гигантского сооружения. Это заброшенный 100-метровый трамплин — останки былого величия Красноярска, который когда-то называли «родиной больших трамплинов».
Здесь ставили всесоюзные рекорды, проводили Спартакиады народов СССР, а мальчишки со всей округи стояли в очереди, чтобы совершить свой первый полет. Krsk.aif.ru поговорил с ветеранами спорта и выяснил, как город утратил свое наследие.
Одни лыжи на двоих.
История красноярских трамплинов началась еще до войны. Настоящий расцвет наступил в 1950-е, когда на Каштаке построили комплекс из трех трамплинов — 20, 40, 70 метров. В 1974 году к ним добавился 100-метровый, он стал крупнейшим в стране для полетов на лыжах. Во всем мире трамплинов такого размера было всего пять.
«Красноярск — это родина больших трамплинов», — с гордостью говорит Евгений Мальцев, основатель комплекса трамплинов на Николаевской Сопке.
Как вспоминает президент краевой федерации прыжков на лыжах с трамплина Александр Клименков, на фоне соседних сибирских регионов, где было всего по одному-два трамплина, Красноярск выглядел настоящей столицей этого спорта. Здесь действовало 12 трамплинов — больше, чем в любом другом городе страны.
Благодаря этому город дважды принимал зимние Спартакиады народов СССР. В Красноярске в 1982 году установил рекорд по дальности полета горьковчанин Вадим Захаров, совершив прыжок на 154 метра.
Красноярская школа гремела на всю страну. Прыгуны на лыжах постоянно становились победителями и призерами кубков и чемпионатов страны, входили в состав сборных команд СССР. Здесь вырос чемпион СССР Эдуард Субоч, участник Олимпийских игр в Калгари. Сегодня он успешный бизнесмен, женат на актрисе Алене Бабенко, а крестной его сына является фигуристка Татьяна Навка.
Вместе с тем спортсмены сталкивались с тотальным дефицитом оборудования.
«Снаряжения не хватало, трамплины были, а снаряжение — это была реальная проблема. Лыж не хватало, ботинок не хватало. Менялись лыжами: один прыгнул, другой уже берет эти же», — рассказывают ветераны.
На вопрос, как удавалось достигать результатов вопреки всему, ответ один: «Сибирский характер».
Легенда Каштака.
«Мы тут все, базайские, рядом жили. Где еще заниматься? Вся Базаиха ринулась сюда», — рассказывает мастер спорта СССР Владимир Чертовиков.
Сегодня ему 84 года. Владимир встал на лыжи в 10 лет. Он — самый взрослый из красноярских ветеранов этого вида спорта. Тем не менее мужчина до сих пор летает на лыжах с трамплинов и продолжает тренироваться по программе «Сибирское долголетие». В 2023 году Владимир участвовал в соревнованиях, и этой зимой снова планирует прыгнуть с трамплина на Сопке. Ветеран вспоминает, как мальчишкой добирался на тренировки с Базаихи.
«Лыжи на плечо — и пешочком через замерзший Енисей на Сопку, километров пять. Сейчас ребятам рассказываешь, они хохочут: “Как это вы через Енисей ходили? По воде, что ли?”», — улыбается Чертовиков.
Его личный рекорд на 100-метровом трамплине Каштака — 108 метров.
Язва от нервов.
Вопреки стереотипам, прыжки с трамплина — не самый травматичный вид спорта. По статистике, он уступает футболу, боксу и конному спорту. Главный удар здесь приходится не на тело, а на нервную систему.
«На трамплине моральные травмы. Самая распространенная болезнь у прыгунов — язва желудка», — делится Александр Клименков.
По его словам, даже самые опытные спортсмены не могут побороть стресс перед прыжком со 100-метровой высоты на скорости под 100 км/ч.
«Как бы ты ни боялся, все равно организм не обманешь. На адреналине, на стрессе. Даже если ты привык прыгать, все равно кортизол этот будет», — отмечает Клименков.
Тем не менее ветераны помнят и трагедию, случавшуюся на красноярских трамплинах. В 1986 году на соревнованиях VI зимней Спартакиады народов СССР на 70-метровом трамплине разбился спортсмен и мастер спорта Олег Серов. Он упал и получил серьезнейшие травмы, от которых умер не приходя в сознание в машине скорой помощи. По официальной версии, Московский институт, проектировавший трамплин, допустил ошибку в несколько сантиметров.
Наследие и забвение.
Гибель спортсмена, а также введенные международной федерацией изменения «кривой» трамплина, которым не отвечал 100-метровый, привели к закрытию трамплинного комплекса Каштака. На то, чтобы привести супертрамплин в соответствие с новыми требованиями, денег все время не было. Позже на Каштаке случился пожар. Он уничтожил часть трамплина и судескую вышку. К 1990-м уникальные сооружения начали разрушаться.
Сегодня о былом величии красноярских трамплинов напоминают не только заросший склон, но и два учебных трамплина по 20 и 40 метров на Сопке. Здесь совершают первые полеты юные лыжники и продолжают тренироваться ветераны, такие как 84-летний Владимир Чертовиков.
Ветераны с горечью говорят о парадоксе: сейчас условия для спорта стали несравнимо лучше.
«Раньше забираешься наверх — жуть. Как на чердаке, где ветром качает доски, дырки. А сейчас — лифт, комфорт, идеально ровные лыжни. Экипировка другая, падений и травм почти нет», — рассказывает тренер и мастер спорта СССР Леонид Шаюнов.
Но при всем комфорте популярность спорта упала.
«Тогда в секции очереди стояли. А сейчас сколько у нас прыгает? В Красноярске человек 75 наберется», — говорит тренер Виктор Ребринцев.
По мнению ветеранов, учебных трамплинов на Сопке мало для возрождения большого спорта. Уникальное наследие оказалось заморожено на уровне детского спорта, и без строительства новых, современных трамплинов у Красноярска, когда-то бывшего «родиной больших полетов», нет шансов вернуть себе это звание.