Смерть на склоне. Почему на «родине больших трамплинов» больше не летают

Сегодня ему 84 года. Владимир встал на лыжи в 10 лет. Он — самый взрослый из красноярских ветеранов этого вида спорта. Тем не менее мужчина до сих пор летает на лыжах с трамплинов и продолжает тренироваться по программе «Сибирское долголетие». В 2023 году Владимир участвовал в соревнованиях, и этой зимой снова планирует прыгнуть с трамплина на Сопке. Ветеран вспоминает, как мальчишкой добирался на тренировки с Базаихи.