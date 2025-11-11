Москвичи записались на онлайн-консультации по имуществу более 17 тысяч раз

Свыше 17 тыс. раз москвичи обратились за онлайн-консультациями в сфере имущества с начала года. Развитие цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
«За этот период чаще всего москвичи записывались на консультации по жилищным вопросам — более 11,3 тысячи раз, а также по вопросам, связанным с землей и нежилой недвижимостью, — свыше 5,7 тысячи. Популярность такого формата взаимодействия с городом говорит о его удобстве: чтобы получить ответы на интересующие вопросы, не нужно тратить время на дорогу и ожидание в очереди», — подчеркнула Екатерина Соловьева.
Наиболее популярными стали вопросы, касающиеся сверки расчетов по договорам аренды и купли-продажи объектов недвижимости и земельных участков, постановки на жилищный учет и предоставления очередникам жилья и субсидий. Виртуальная приемная по имущественно-земельным вопросам на портале mos.ru заработала в октябре 2020 года. За это время появилось больше слотов для записи и увеличилось количество тем для обращения. Запись на видеоконсультации по имущественно-земельным вопросам на портале открывается за семь календарных дней.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.