Москвичи записались на онлайн-консультации по имуществу более 17 тысяч раз

«За этот период чаще всего москвичи записывались на консультации по жилищным вопросам — более 11,3 тысячи раз, а также по вопросам, связанным с землей и нежилой недвижимостью, — свыше 5,7 тысячи. Популярность такого формата взаимодействия с городом говорит о его удобстве: чтобы получить ответы на интересующие вопросы, не нужно тратить время на дорогу и ожидание в очереди», — подчеркнула Екатерина Соловьева.