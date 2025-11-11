NYT: расследование НАБУ и САП потрясло украинские власти

Издание напоминает, что Зеленский ранее пытался упразднить НАБУ и САП, когда ведомства инициировали расследования в отношении его близкого круга этим летом. Несмотря на то, что борьба с коррупцией была ключевым предвыборным обещанием украинского лидера, на протяжении его пребывания у власти продолжали звучать обвинения, что Украина погрязла в коррупции, в том числе в энергетической отрасли. «Ведомости» со ссылкой на NYT отмечают, что НАБУ и САП не отступили под давлением Зеленского, а «похоже, усилили контроль над руководством страны».
Хотя имена обвиняемых не разглашаются, в опубликованном на YouTube видео правоохранительные органы раскрыли состав преступной группы. В него вошли экс-советник главы Минэнерго Украины, представитель «Энергоатома», четверо участников группы по отмыванию денег и «медийный бизнесмен», которого считают организатором преступной схемы.
Ранее «Украинская правда» сообщала о проведении обысков у соратника Зеленского и совладельца «Квартал-95» Тимура Миндича и экс-министра энергетики, а ныне главы Минюста Украины Германа Галущенко.