В Британии школьникам запретили приносить в ланч-боксах свинину

Учителя разослали сообщения, в которых родителей просили не давать детям в школу «кокосы, орехи и свинину».

Ученикам одной из начальных школ в Саттон-Колдфилде в британском Бирмингеме запретили приносить в ланч-боксах «кокосы, орехи и свинину», соответствующие сообщения родителям разослали учителя, материал из Daily Express перевел aif.ru.

«Дорогие родители/опекуны, мы с нетерпением ждём поездки в Лондон в эту среду! Пожалуйста, ознакомьтесь с этими краткими напоминаниями, чтобы всё прошло гладко. Что взять с собой: небольшой рюкзак с упакованным обедом, напитками и лёгкими закусками. Пожалуйста, не кладите в ланч-боксы орехи, кокосы или свинину», — поделился с изданием сообщением один из родителей.

Когда общественность возмутилась данным призывом, администрация учреждения заявила, что сообщение разослано «из-за досадного человеческого недочета».

«Наши школы разнообразны, инклюзивны и стремятся удовлетворить потребности всех детей и семей», — сообщил представитель школы.

Однако член совета от Консервативной партии Мейрион Дженкинс заявила, что жители её округа выразили опасения по поводу этого сообщения из-за связи его с религией.

«Очевидно, что содержимое ланч-бокса ребёнка — это полностью прерогатива родителей. Я попросила о встрече с директором, чтобы лучше понять позицию школы и выразить ряд опасений, которые мне высказали жители», — подчеркнула она.