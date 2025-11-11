В Британии школьникам запретили приносить в ланч-боксах свинину

«Дорогие родители/опекуны, мы с нетерпением ждём поездки в Лондон в эту среду! Пожалуйста, ознакомьтесь с этими краткими напоминаниями, чтобы всё прошло гладко. Что взять с собой: небольшой рюкзак с упакованным обедом, напитками и лёгкими закусками. Пожалуйста, не кладите в ланч-боксы орехи, кокосы или свинину», — поделился с изданием сообщением один из родителей.