Новогодние площадки в центре Новосибирска откроются 1 декабря

В Новосибирске полным ходом идут работы по созданию праздничной атмосферы в центре города. Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, специалисты приступили к монтажу новогоднего оформления на центральных улицах.
Согласно официальной информации, «с 10 ноября иллюминационное оборудование и праздничный декор монтируют на ул. Ленина. Здесь будет оформлен световой потолок, световые деревья, арка и светящиеся шары». Особенностью оформления этой улицы станет то, что «новогоднее оформление на ул. Ленина будет дополнено инсталляциями Сибирского фестиваля арт-объектов».
Заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Ксения Антонова подробно рассказала о предстоящих нововведениях: «Коммерческие организации города, участвующие в фестивале, ежегодно создают новые, непохожие друг на друга арт-объекты, что делает оформление этой площадки уникальным каждый год. Открытие новогодних пространств запланировано на 1 декабря. Главная городская ёлка традиционно расположится в Театральном сквере на центральной аллее. Остальные аллеи будут освещены иллюминацией, деревья украсят светодиодными гирляндами и другими декоративными элементами».
Также в рамках подготовки к праздникам преобразится и Первомайский сквер, где появятся светодиодная гирлянда и декоративные элементы. Работы по украшению города продлятся до конца ноября.
Новогодние праздничные пространства появятся во всех районах Новосибирска.