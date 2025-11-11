Новогодние площадки в центре Новосибирска откроются 1 декабря

Заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Ксения Антонова подробно рассказала о предстоящих нововведениях: «Коммерческие организации города, участвующие в фестивале, ежегодно создают новые, непохожие друг на друга арт-объекты, что делает оформление этой площадки уникальным каждый год. Открытие новогодних пространств запланировано на 1 декабря. Главная городская ёлка традиционно расположится в Театральном сквере на центральной аллее. Остальные аллеи будут освещены иллюминацией, деревья украсят светодиодными гирляндами и другими декоративными элементами».