В Енисейске экс-заведующего стоматологии подозревают в получении крупных взяток

В Енисейске экс-заведующий государственной стоматологии «погорел» на получении крупных взяток от пациентов. Как пишет «Запад24» со ссылкой на МВД Красноярского края, 42-летнему врачу грозит до 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, с июля 2023 по апрель 2025 года мужчина оказывал пациентам платные медицинские услуги по ортопедической помощи без заключения договоров и без очереди. Таким образом, от 13 горожан он получил более 800 тысяч рублей.
Подозреваемого уже задержали. В рамках расследования дела сотрудники правоохранительных органов также дадут оценку действиям взяткодателей.
Ранее мы писали, что Красноярский край вошел в топ-3 регионов России по уровню преступности. Такими данными поделилось исследовательское агентство «ПромРейтинг», изучив статистику МВД с января по сентябрь 2025 года.