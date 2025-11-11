Ричмонд
В Енисейске экс-заведующего стоматологии подозревают в получении крупных взяток

В Енисейске бывший заведующий стоматологической поликлиники подозревается в получении взятки в крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

В Енисейске экс-заведующий государственной стоматологии «погорел» на получении крупных взяток от пациентов. Как пишет «Запад24» со ссылкой на МВД Красноярского края, 42-летнему врачу грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, с июля 2023 по апрель 2025 года мужчина оказывал пациентам платные медицинские услуги по ортопедической помощи без заключения договоров и без очереди. Таким образом, от 13 горожан он получил более 800 тысяч рублей.

Подозреваемого уже задержали. В рамках расследования дела сотрудники правоохранительных органов также дадут оценку действиям взяткодателей.

Ранее мы писали, что Красноярский край вошел в топ-3 регионов России по уровню преступности. Такими данными поделилось исследовательское агентство «ПромРейтинг», изучив статистику МВД с января по сентябрь 2025 года.