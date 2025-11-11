Богатые алматинцы сильнее других переживают из-за смога и думают о переезде

Восемь из десяти алматинцев считают, что грязный воздух плохо сказывается на их здоровье. Лишь каждый пятый не замечает никаких симптомов. Чаще всего люди жалуются на головные боли, усталость и головокружение, а также на аллергию, раздражение, проблемы с дыханием, повышенное давление и общее ухудшение самочувствия.