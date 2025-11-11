Богатые алматинцы сильнее других переживают из-за смога и думают о переезде

В опросе участвовали 1000 жителей Алматы с разным уровнем дохода и образования. Исследование также показало, что алматинцы думают о причинах загрязнения воздуха и какие меры ждут от властей и общества. Так, 63% жителей тревожит состояние воздуха, а половина оценивает его как «плохое».
Сколько людей хотят уехать из Алматы из-за смога.
Рост тревожности отражается и на настроениях жителей. Четверть алматинцев (25%) всерьез задумываются о переезде из-за плохой экологии. Год назад таких было 17%. Среди обеспеченных этот показатель достигает 41%. Чем сильнее тревога, тем выше желание покинуть город.
Почти половина жителей (49%) хотели бы уезжать из Алматы зимой из-за смога (в 2024 году — 45%), а 12% делают это регулярно. Загрязненный воздух напрямую влияет на самочувствие. Уезжающие зимой чаще жалуются на усталость, головные боли, аллергию и проблемы с дыханием.
Кого тревожит ситуация со смогом в Алматы.
Больше всего беспокойство из-за загрязнения воздуха ощущают жители Медеуского района (44%), а также Алатауского (36%) и Жетысуского (34%). Там чаще всего жалуются на смог, пыль и запах гари. Наименее тревожными районами по итогам вышли Наурызбайский (25%), Турксибский (27%) и Алмалинский (31%).
Исследование также показало, что чем выше доход, тем сильнее тревога. Среди тех, кто зарабатывает более 1 млн тенге в месяц, 76% беспокоятся об экологии и 41% всерьез задумываются о переезде. А среди респондентов с доходом до 100 тыс. тенге уровень тревоги заметно ниже — 29%, и лишь 21% думали о смене места жительства.
Как Алматинцы справляются с ежедневным смогом.
Смог стал привычным явлением для алматинцев. Каждый третий житель ощущает его почти каждый день в виде дымки, запаха гари или тяжелого воздуха. Чаще всего с этим сталкиваются жители Турксибского, Наурызбайского и Жетысуского районов.
Во время сильного загрязнения воздуха 35% горожан никак не защищаются, остальные стараются снизить вред простыми способами. Около трети остаются дома, примерно четверть используют очистители воздуха, а каждый шестой надевает маску.
В разрезе возраста, самыми активными оказались люди в возрасте от 25 до 34 лет — 36% из них пользуются очистителями, а 16% надевают маски. Молодежь 18−24 лет, несмотря на осведомленность, чаще бездействует. Среди старших около третьи опрошенных также не принимают мер защиты.
Как смог влияет на здоровье алматинцев.
Восемь из десяти алматинцев считают, что грязный воздух плохо сказывается на их здоровье. Лишь каждый пятый не замечает никаких симптомов. Чаще всего люди жалуются на головные боли, усталость и головокружение, а также на аллергию, раздражение, проблемы с дыханием, повышенное давление и общее ухудшение самочувствия.
Больше всего страдают люди в возрасте от 25 до 44 лет — именно они чаще других говорят о плохом самочувствии. Среди них почти половина испытывает головные боли и усталость, столько же жалуются на раздражение глаз и носа.
По мнению алматинцев, воздух в городе портят в основном машины и ТЭЦ. Люди ждут, что власти решат проблему выбросов и сделают город чище и безопаснее для жизни.
Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, что в мегаполисе разрабатывают проект экологических требований для улучшения качества воздуха.