В Омской области продолжают активно сгорать жилые дома

С наступлением похолодания в Омской области все чаще возникают огненные трагедии, в которых погибает имущество омичей. Сводкой о пожарах за минувшие сутки поделились омские спасатели.
В городе Таре сгорел жилой дом и хозяйственные постройки — огонь бушевал на 162 квадратных метрах. В селе Иванов Мыс Тевризского района на площади в 99 квадратных метрах активно горели деревянный дом и хозпостройки, лишив хозяев всего имущества. В Нижней Ильинке Омского района сгорел дом площадью 100 квадратов.
Во избежание подобных трагедий, омский МЧС настоятельно рекомендует не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не перегружать электросети, не допускать перекала печи и обязательно отключать электроприборы, уходя из помещения.