Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области продолжают активно сгорать жилые дома

Неутешительными новостями про лишение огнем годами наживаемого омичами имущества делятся омские пожарные.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением похолодания в Омской области все чаще возникают огненные трагедии, в которых погибает имущество омичей. Сводкой о пожарах за минувшие сутки поделились омские спасатели.

В городе Таре сгорел жилой дом и хозяйственные постройки — огонь бушевал на 162 квадратных метрах. В селе Иванов Мыс Тевризского района на площади в 99 квадратных метрах активно горели деревянный дом и хозпостройки, лишив хозяев всего имущества. В Нижней Ильинке Омского района сгорел дом площадью 100 квадратов.

Во избежание подобных трагедий, омский МЧС настоятельно рекомендует не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не перегружать электросети, не допускать перекала печи и обязательно отключать электроприборы, уходя из помещения.