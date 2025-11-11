В Омской области продолжают активно сгорать жилые дома

В городе Таре сгорел жилой дом и хозяйственные постройки — огонь бушевал на 162 квадратных метрах. В селе Иванов Мыс Тевризского района на площади в 99 квадратных метрах активно горели деревянный дом и хозпостройки, лишив хозяев всего имущества. В Нижней Ильинке Омского района сгорел дом площадью 100 квадратов.