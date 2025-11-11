Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лиц с противопоказаниями к вождению обучали в автошколах СКО

Петропавловск. 11 ноября. КазТАГ — В одной из районных автошкол Северо-Казахстанской области выявлены 155 случаев допуска к занятиям без обязательного медосмотра, а также факты обучения людей с противопоказаниями к вождению, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: КазТАГ

«В одной из районных автошкол установлено 155 случаев допуска к обучению лиц без прохождения медицинского осмотра, а также обучение лиц, имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами», — говорится в сообщении.

В Петропавловске установлено, что из 579 выпускников одной автошколы каждый пятый в 2024—2025 годах нарушал правила дорожного движения.

В другой автошколе из 714 выпускников каждый десятый неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения, включая превышение скорости, вождение неисправного автомобиля и использование телефона за рулем. Один из выпускников за год был оштрафован 13 раз и стал виновником ДТП.

По результатам прокурорской проверки виновные привлечены к ответственности, выявленные нарушения устранены.