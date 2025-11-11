Лиц с противопоказаниями к вождению обучали в автошколах СКО

В другой автошколе из 714 выпускников каждый десятый неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения, включая превышение скорости, вождение неисправного автомобиля и использование телефона за рулем. Один из выпускников за год был оштрафован 13 раз и стал виновником ДТП.