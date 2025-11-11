Лиц с противопоказаниями к вождению обучали в автошколах СКО

«В одной из районных автошкол установлено 155 случаев допуска к обучению лиц без прохождения медицинского осмотра, а также обучение лиц, имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами», — говорится в сообщении.
В Петропавловске установлено, что из 579 выпускников одной автошколы каждый пятый в 2024—2025 годах нарушал правила дорожного движения.
В другой автошколе из 714 выпускников каждый десятый неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения, включая превышение скорости, вождение неисправного автомобиля и использование телефона за рулем. Один из выпускников за год был оштрафован 13 раз и стал виновником ДТП.
По результатам прокурорской проверки виновные привлечены к ответственности, выявленные нарушения устранены.