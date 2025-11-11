Рабочие забетонировали деревья и зеленые насаждения в центре Алматы

В Threads жители мегаполиса делятся фотографиями. На снимках видны откосы зеленых зон, которые зачем-то закатали в бетон.
«Несколько лет просил озеленить проредевшие полосы улицы Сейфуллина. Каждый год на ней исчезают десятки деревьев, а новые не сажали со времен Тасмагамбетова. Кажется, акимат наконец нашел решение, чтобы я перестал писать обращения: нет зеленых зон — нет проблемы», — пишет один из пользователей.
Корреспондент Kursiv LifeStyle обратился за комментариями в акимат Алматы. Там пояснили, что по городу ведутся работы по благоустройству. Однако, на участке у перекрестка проспекта Сейфуллина и улицы Маметова действительно произошла ошибка подрядной организации. Откосы забетонировали, потому что эти места все равно вытаптываются людьми.
«Однако организацию приствольных лунок не успели произвести. 10 ноября в отношении директора и начальника участка подрядной организации ТОО “Групп ЛД” выписаны административные штрафы. Также силами подрядной организации проведены работы по демонтажу бетонной отмостки. Дополнительно на данном участке до 20 ноября будут проведены работы по посадке многолетних кустарников», — сообщили в акимате.
Похожая ситуация ранее происходила на улице Алтынсарина, выше Абая. Тогда активистка Мика Касенова так же сфотографировала забетонированные деревья. Девушка отметила официальный аккаунт акимата и задалась резонным вопросом: «Для чего тогда сажали?».