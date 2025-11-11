Рабочие забетонировали деревья и зеленые насаждения в центре Алматы

«Несколько лет просил озеленить проредевшие полосы улицы Сейфуллина. Каждый год на ней исчезают десятки деревьев, а новые не сажали со времен Тасмагамбетова. Кажется, акимат наконец нашел решение, чтобы я перестал писать обращения: нет зеленых зон — нет проблемы», — пишет один из пользователей.