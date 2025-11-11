ЦБ упростил жизнь жертвам мошенников: заявление можно подать прямо из дома

Банк России сообщил о новом сервисе для тех, кто стал жертвой мошенников. Теперь сообщить о краже денег и подготовить документы для полиции можно прямо через мобильное приложение своего банка.
Эта возможность появилась у клиентов крупных кредитных организаций с 1 октября, напомнили в ЦБ РФ.
«Сообщить об обмане, а также сформировать справку для обращения в полицию клиенты крупных банков теперь могут через мобильное приложение», — подтвердил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров РИА Новости.
По мнению экспертов Банка России, нововведение будет особенно полезным для людей, потерявших небольшие суммы. Раньше из-за бюрократических процедур и затрат времени они часто не обращались за помощью.
Теперь весь процесс упрощен до нескольких кликов в телефоне. Это позволяет быстро заблокировать подозрительные операции и официально зафиксировать факт мошенничества для последующего разбирательства.