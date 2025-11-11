В больницу Салехарда поступили устройства для настройки кардиостимуляторов

Устройства для настройки кардиостимуляторов появились в Салехардской окружной больнице в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Устройства позволяют врачам не только корректировать работу прибора, но и определять срок его службы, уровень чувствительности и параметры электрического импульса. Ранее пациенты, проживающие в Салехарде, для установки кардиостимулятора были вынуждены выезжать в Ноябрьск или за пределы округа. Теперь все необходимые проверки и настройки можно провести в региональном сосудистом центре окружной больницы.
«Появление программаторов — важный шаг в развитии кардиологической помощи у нас в округе. Теперь мы можем не только наблюдать пациентов после имплантации устройств, но и полноценно контролировать их работу», — отметил заведующий региональным сосудистым центром Салехардской окружной больницы Дмитрий Чертищев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.