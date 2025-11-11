12 лет назад участники банды ГТА совершили первое нападение с помощью шипов

Судебный процесс по делу группировки длился около двух лет и особенно запомнился неудавшейся попыткой побега. ~1 августа 2017 года после очередного заседания пятерых подсудимых завели в лифт, где они повалили на пол двух конвоиров и отобрали у них оружие. ~ Сбежать преступникам не позволили сотрудники Росгвардии, поджидавшие их у выхода на третьем этаже. В перестрелке трое подсудимых были убиты, двое ранены.