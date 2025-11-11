В Хабаровском крае открыли мемориальную доску в честь ветерана ВОВ

Макей Фалилеевич Ребезов родился в 1923 году и с первых дней войны отправился на фронт после окончания школы военных техников. Он участвовал в сражениях под Ленинградом и Сталинградом, где проявил мужество и стойкость. За боевые заслуги ветеран был награждён Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красного Знамени и медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За оборону Сталинграда».