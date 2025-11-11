В Хабаровском крае открыли мемориальную доску в честь ветерана ВОВ

Памятный знак появился на доме № 4 по улице Молодёжной, где ветеран проживал более двадцати лет. Об этом сообщил врио главы района Алексей Маслов в своём Telegram-канале.
Церемония открытия прошла 10 ноября. На мероприятие пришли представители администрации, сотрудники правоохранительных органов, участники общественных организаций и родственники героя. У дома, где жил Ребезов, участники церемонии возложили цветы и почтили его память.
«Такие памятные знаки напоминают нам, кому мы обязаны мирным небом. Вечная память и низкий поклон герою», — отметил Алексей Маслов.
Макей Фалилеевич Ребезов родился в 1923 году и с первых дней войны отправился на фронт после окончания школы военных техников. Он участвовал в сражениях под Ленинградом и Сталинградом, где проявил мужество и стойкость. За боевые заслуги ветеран был награждён Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красного Знамени и медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За оборону Сталинграда».