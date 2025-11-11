Охотника спасли в тайге Иркутской области

«Перевал засыпало снегом, что затрудняло проезд, но поисковая группа прибыла в населенный пункт, а оттуда на “Пиранье” выдвинулась к зимовью. Оно находилось в 15 километрах ниже по течению реки. На Бирюсе становится лёд, поэтому пришлось преодолевать многочисленные торосы. Пострадавшего нашли и ему оказали помощь, вместе с ним группа вернулась в Усть-Ягу, а оттуда — в Нижнеудинск, где мужчину передали врачам», — рассказал Антон Пуляров, начальник Западного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы.