В Новосибирске временно изменятся маршруты автобусов № 50 и № 68

На время ремонта автобусы № 50 и № 68 в прямом направлении будут следовать в объезд закрытого участка по следующему маршруту: улица Ласточкина, улица Моисеенко, правый поворот на безымянный проезд, улица Нахимова, далее — по действующей схеме. В обратном направлении автобусы будут ходить по привычному маршруту.