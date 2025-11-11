Ричмонд
В Новосибирске временно изменятся маршруты автобусов № 50 и № 68

В обратном направлении автобусы будут ходить по привычному маршруту.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске временно изменятся маршруты автобусов № 50 и № 68, сообщает мэрия города.

С 12 по 24 ноября будет закрыт перекресток улиц Лениногорской и Нахимова для движения транспорта.

Ограничение связано с ремонтными работами на водопроводе, которые проводит МУП «Горводоканал».

На время ремонта автобусы № 50 и № 68 в прямом направлении будут следовать в объезд закрытого участка по следующему маршруту: улица Ласточкина, улица Моисеенко, правый поворот на безымянный проезд, улица Нахимова, далее — по действующей схеме. В обратном направлении автобусы будут ходить по привычному маршруту.