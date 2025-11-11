В Крыму снизилось число заболевших ОРВИ на 23%

За последнюю неделю в Крыму снизилось количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю.
В регионе зарегистрировано 5396 случаев ОРВИ — это на 23% меньше, чем неделей ранее.
В Севастополе заболели 1488 человек, что на 17% ниже предыдущих показателей.
Специалисты отмечают, что основная причина заболеваемости — циркуляция вирусов, не связанных с гриппом.
Напомним, на прошло неделе в Крыму зарегистрировано более 8,6 тыс. случаев ОРВИ. В Севастополе за неделю ОРВИ заболели почти 2,5 тыс. человек, что также ниже.
Ранее мы писали, что вакцинация в Крыму продолжается. Для создания коллективного иммунитета требуется вакцинировать не менее 62% населения.