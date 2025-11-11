«Синий велосипед, кроссовки с салатовой надписью». Милиция напомнила приметы, пропавшего мальчика под Березино

В Минской области четвертый день идут поиски пропавшего 14-летнего подростка. В УВД Миноблиполкома напомнили приметы пропавшего школьника Максима Зеньковича.
«Комсомолка» писала, что на 21.00 вечера понедельника, 10 ноября, Максим еще не был найден, и волонтеры сказали, что поиски пропавшего под Березино мальчика еще продолжаются.
Уже ночью в соцсетях поисковики писали, что подросток все еще не найден. А утром вторника, 11 ноября, правоохранители повторили приметы пропавшего ребенка, сообщая, что розыск несовершеннолетнего продолжается.
— Березинским РОВД устанавливается место нахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Зеньковича Максима Антоновича, 2010 года рождения, — сообщили в пресс-службе.
В УВД напомнили, что мальчик утром 10 ноября на синем велосипеде марки «Стелс» уехал из деревни Карбовское и пропал без вести.
На вид пропавшему подростку примерно 14 лет, его рост 170 сантиметров. Мальчик худощавый с овальным лицом, дугообразными бровями, светлыми глазами и прямым носом. У него светло-русые, волнистые волосы.
Был одет в теплую болоневую темно-зеленую куртку с мехом на капюшоне, темный гольф и темные теплые штаны с принтом в виде белого лица. А на черных кроссовках у него была салатовая надпись «Air Мах». Еще на подростке была серая шапка с черной полосой.
Кроме того, были раскрыты новые подробности поисков пропавшего 14-летнего подростка под Березино: «У мальчика есть проблемы со здоровьем».
И еще появилось видео с места поисков пропавшего мальчика под Березино: «Дроны, кинологические расчеты, техника высокой проходимости, более 700 человек».
