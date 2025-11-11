Омская область заняла 29-е место по числу премиальных автомобилей

По итогам 2024 года в Омской области было зарегистрировано 159 премиальных автомобилей стоимостью от 10 млн рублей. Это на 30,3% больше, чем в 2023 году, когда в регионе насчитывалось 122 такие машины, согласно исследованию компании FinExpertiza.