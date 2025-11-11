Омская область заняла 29-е место по числу премиальных автомобилей

По итогам 2024 года в Омской области было зарегистрировано 159 премиальных автомобилей стоимостью от 10 млн рублей. Это на 30,3% больше, чем в 2023 году, когда в регионе насчитывалось 122 такие машины, согласно исследованию компании FinExpertiza.
В рейтинге регионов по числу премиальных автомобилей Омская область заняла 29-е место.
Наибольшее количество дорогих автомобилей зарегистрировано в Москве — 13 187 машин. В десятку регионов с наибольшим числом премиальных автомобилей также вошли Санкт-Петербург (2 876), Московская область (2 720), Краснодарский край (1 490), Свердловская область (878), Татарстан (785), Ростовская область (577), Новосибирская область (477), Ставропольский край (412) и Самарская область (406).
Наименьшее количество премиальных автомобилей зарегистрировано в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе — по четыре машины в каждом регионе.