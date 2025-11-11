Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область заняла 29-е место по числу премиальных автомобилей

Исследование провели аналитики компании FinExpertiza.

Источник: Om1 Омск

По итогам 2024 года в Омской области было зарегистрировано 159 премиальных автомобилей стоимостью от 10 млн рублей. Это на 30,3% больше, чем в 2023 году, когда в регионе насчитывалось 122 такие машины, согласно исследованию компании FinExpertiza.

В рейтинге регионов по числу премиальных автомобилей Омская область заняла 29-е место.

Наибольшее количество дорогих автомобилей зарегистрировано в Москве — 13 187 машин. В десятку регионов с наибольшим числом премиальных автомобилей также вошли Санкт-Петербург (2 876), Московская область (2 720), Краснодарский край (1 490), Свердловская область (878), Татарстан (785), Ростовская область (577), Новосибирская область (477), Ставропольский край (412) и Самарская область (406).

Наименьшее количество премиальных автомобилей зарегистрировано в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе — по четыре машины в каждом регионе.