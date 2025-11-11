Цены на лекарства в Казахстане: как проверить и где пожаловаться на аптеку онлайн

Об этом 11 ноября 2025 года объявили в пресс-службе Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана:
«Минздрав совместно с “Казахтелекомом” запустил цифровой сервис в приложении Naqty Onim, где каждый гражданин может проверить предельную цену на лекарство, а также подать жалобу на завышенные цены».
В ведомстве напомнили, что с июля 2024 года все лекарства в Казахстане проходят обязательную маркировку.
«Это защищает пациентов от подделок и обеспечивает полную прослеживаемость — от завода до аптеки. Благодаря маркировке выявлены факты незаконной продажи бесплатных препаратов. Начаты проверки совместно с Генпрокуратурой. Прозрачность уже приносит результат: налоговые поступления от фармсектора выросли на 24%», — заключили в пресс-службе МЗ РК.