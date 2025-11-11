Школьники Александрова Владимирской области посетили медицинский колледж

Ученики школы № 13 города Александрова Владимирской области посетили медицинский колледж по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Заведующие отделениями познакомили ребят с оснащением учебных кабинетов и оборудованием, подробно рассказывая о специфике каждой специальности. Школьники увидели, как современные технологии и методики помогают осваивать медицинские дисциплины. Также они посетили практическое занятие по оказанию первой помощи. Выпускники направления «Лечебное дело» детально продемонстрировали методы сердечно‑легочной реанимации, предложив всем желающим принять непосредственное участие в процедуре.
Кроме того, школьники ознакомились с уходом за новорожденными. Им рассказали и показали тонкости ухода за младенцами, подчеркнув важность профессионализма и ответственности.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.