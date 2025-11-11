В Рязани прошел третий модуль обучающей программы по экспорту в Китай

Третий модуль обучающей акселерационной программы по экспорту в Китай прошел в Рязани по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области».
Спикером выступила опытный эксперт по торговле с Китаем Ирина Епифанова. Участники программы проанализировали такие онлайн-площадки, как WeChat, Taobao, Tmall, Pinduoduo, а также узнали, как блогеры продвигают товары на рынке КНР. Они рассмотрели перспективы экспортных отношений с КНР, портрет китайского цифрового потребителя и выяснили, почему европейские стратегии продвижения не работают в Китае.
Акселератор призван подготовить региональных предпринимателей к выходу на китайский рынок «под ключ» — от переговорного процесса до заключения контракта. Обучающая программа завершится в декабре.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.