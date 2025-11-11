В Рязани прошел третий модуль обучающей программы по экспорту в Китай

Спикером выступила опытный эксперт по торговле с Китаем Ирина Епифанова. Участники программы проанализировали такие онлайн-площадки, как WeChat, Taobao, Tmall, Pinduoduo, а также узнали, как блогеры продвигают товары на рынке КНР. Они рассмотрели перспективы экспортных отношений с КНР, портрет китайского цифрового потребителя и выяснили, почему европейские стратегии продвижения не работают в Китае.