В Самарканде стартовал IV Международный скульптурный симпозиум

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В городе Самарканде начал свою работу IV Международный скульптурный симпозиум «Самарканд — 2025». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.
Мероприятие приурочено к международной Конференции, которая будет проходить в Самарканде с 24 ноября по 5 декабря текущего года.
«В Самарканде состоится 20-я Конференция сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES COP20)», — сообщает ведомство.
По этому случаю парк «Жаннат макон» в Самарканде распахнул двери для мастеров искусства со всего мира.
В течение месяца этот парк превратится в открытую творческую лабораторию под открытым небом, где жители и гости города смогут наблюдать за работой скульпторов из Японии, Великобритании, Китая, Ирана, Турции, Индии, Грузии, Омана и Узбекистана.
Все это время его участники будут создавать произведения искусства, посвященные экологическим проблемам.
«Проект проходит под девизом “Наша планета — наш дом” и посвящен теме экологии и охраны природы. Основное внимание уделяется актуальным экологическим вопросам, роли человека в сохранении окружающей среды и формировании устойчивого будущего», — отметили в ведомстве.
В рамках симпозиума для студентов художественных учебных заведений пройдут мастер-классы профессиональных скульпторов, презентации и круглые столы на тему экологии и искусства, а также экскурсии к историческим памятникам Самарканда и Бухары.
Мероприятие организовало министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с Союзом художников Узбекистана.