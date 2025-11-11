В Курске на фестивале приграничных районов прошла выставка самоваров

Выставка самоваров состоялась 3 ноября на фестивале приграничных районов в Курске по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области.
Посетители могли увидеть редкие и популярные образцы самоваров разных эпох — от дореволюционного до советского времени. Курский коллекционер Александр Долгополов представил около 30 удивительных самоваров, каждый из которых имел свою уникальную историю и стиль.
Перед экспозицией была организована уникальная фотозона с огромным самоваром и настоящими бубликами и баранками. Кроме того, в шатре представили угольные утюги и другие предметы быта, которые помогли посетителям почувствовать, как жили люди в разные исторические эпохи.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.