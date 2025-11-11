В Хабаровском крае выявили 455 нарушений земельного законодательства

За десять месяцев 2025 года ведомство провело более 900 проверок, в ходе которых было выявлено 455 нарушений закона. Большинство проверок проводилось после обращений граждан, организаций и госструктур. Самое распространённое нарушение — самовольное занятие земельного участка. Такие случаи связаны с тем, что владельцы сдвигают забор или меняют границы территории, чтобы «захватить» лишние метры.