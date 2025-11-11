В Хабаровском крае выявили 455 нарушений земельного законодательства

В Хабаровском крае среди нарушений земельного законодательства чаще всего фиксируют самовольный захват территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.
За десять месяцев 2025 года ведомство провело более 900 проверок, в ходе которых было выявлено 455 нарушений закона. Большинство проверок проводилось после обращений граждан, организаций и госструктур. Самое распространённое нарушение — самовольное занятие земельного участка. Такие случаи связаны с тем, что владельцы сдвигают забор или меняют границы территории, чтобы «захватить» лишние метры.
Инспекторы вынесли 407 предостережений о недопустимости подобных действий. Нарушителям напомнили об ответственности, предусмотренной статьёй 7.1 Кодекса об административных правонарушениях.
Для выявления незаконных захватов земли Росреестр использует беспилотники. С воздуха специалисты осматривают участки, куда сложно попасть с земли. В 2025 году с помощью аэросъёмки было проверено свыше 1200 гектаров.