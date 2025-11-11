Столичным бизнесменам стали доступны консультации по ИИ и SMM-продвижению

Госучреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) расширило перечень бесплатных профильных консультаций для столичных предпринимателей по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Теперь они могут получить помощь по использованию ИИ и SMM-продвижению, сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Консультации по теме «Использование ИИ в контенте и маркетинге» включают обзор доступных нейросетей для работы, принципов написания промптов, решения контент-задач, а также разбор ошибок и поиск вариантов для улучшения результата. Вторая новая тема — «Помощь в оформлении и ведении телеграм-канала для предпринимателей». Эксперт МБМ проанализирует существующий канал и даст рекомендации по его оформлению, настройке и ведению. Кроме того, он проведет аудит текущих публикаций и поможет разработать контент-стратегию.
В 2025 году предприниматели чаще всего обращались к экспертам МБМ с вопросами получения мер поддержки, оформления разрешительных документов, а также продвижения бизнеса. С начала года профильные специалисты провели 7,2 тыс. консультаций.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.