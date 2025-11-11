Столичным бизнесменам стали доступны консультации по ИИ и SMM-продвижению

Консультации по теме «Использование ИИ в контенте и маркетинге» включают обзор доступных нейросетей для работы, принципов написания промптов, решения контент-задач, а также разбор ошибок и поиск вариантов для улучшения результата. Вторая новая тема — «Помощь в оформлении и ведении телеграм-канала для предпринимателей». Эксперт МБМ проанализирует существующий канал и даст рекомендации по его оформлению, настройке и ведению. Кроме того, он проведет аудит текущих публикаций и поможет разработать контент-стратегию.