ДТП на пешеходном переходе: житель Уфы попал под колеса мини-кроссовера

Вчера вечером, 10 ноября, на проспекте Октября в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, напротив дома № 6 65-летний мужчина за рулем Opel Mokka сбил человека.
Известно, что пострадавший переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после инцидента его доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП начато административное расследование.
ГАИ напомнила водителям о необходимости максимально снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.
— Это необходимо для безопасности, как пешеходов, так и других участников дорожного движения! — заявили в дорожной полиции.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.