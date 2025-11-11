Ричмонд
ДТП на пешеходном переходе: житель Уфы попал под колеса мини-кроссовера

В Уфе Opel Mokka сбил человека на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 10 ноября, на проспекте Октября в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, напротив дома № 6 65-летний мужчина за рулем Opel Mokka сбил человека.

Известно, что пострадавший переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после инцидента его доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП начато административное расследование.

ГАИ напомнила водителям о необходимости максимально снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.

— Это необходимо для безопасности, как пешеходов, так и других участников дорожного движения! — заявили в дорожной полиции.

