Пилоты и скорая спасли жизнь роженице из отдалённого села Хабаровского края

Женщине требовалась экстренная медицинская помощь — у неё начались роды, и врачи сочли ситуацию критической. Бригада специалистов краевого перинатального центра заранее прибыла в аэропорт Хабаровска. После дозаправки самолёт поднялся в воздух в 20:10. В посёлке Богородское беременную доставили на скорой к местному аэродрому, где уже готовились к обратному вылету.