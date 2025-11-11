Ричмонд
Пилоты и скорая спасли жизнь роженице из отдалённого села Хабаровского края

В Хабаровском крае экипаж самолёта L-410 выполнил ночной санитарный рейс для транспортировки роженицы из отдалённого села Ульчского района.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Telegram-канале регионального перевозчика.

Женщине требовалась экстренная медицинская помощь — у неё начались роды, и врачи сочли ситуацию критической. Бригада специалистов краевого перинатального центра заранее прибыла в аэропорт Хабаровска. После дозаправки самолёт поднялся в воздух в 20:10. В посёлке Богородское беременную доставили на скорой к местному аэродрому, где уже готовились к обратному вылету.

Через 39 минут после посадки борт вновь взял курс на Хабаровск. Самолёт приземлился около часа ночи. В аэропорту его встречали авиатехники, дежурившие до последнего рейса. Пациентку сразу доставили в перинатальный центр, где она получила всю необходимую помощь.

Рейс выполнили командир воздушного судна Александр Евтушенко и второй пилот Евгений Леухин. Благодаря слаженной работе медиков и экипажа жизнь женщины вне опасности.