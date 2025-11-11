В Новосибирске открылась выставка «Голгофа Патриарха Тихона»

Выставка «Голгофа Патриарха Тихона» проходит в этом году по всей России. В выставочных залах представлены документы, фотографии, видеоматериалы, в которых отражен жизненный путь выдающегося деятеля Русской Православной Церкви. Особое внимание в экспозиции уделено деятельности Патриарха Тихона в период переломного момента отечественной истории — времени Октябрьской революции и Гражданской войны в СССР — 1917−1925 гг.
На церемонии открытия в историческом парке «Россия — моя история» присутствовали представители Новосибирской Епархии, администрации Новосибирской области, мэрии Новосибирска, депутатского корпуса, студенты образовательных учреждений города.
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил уверенность, что представленные на выставке документы и вещи, принадлежавшие Святителю, позволяют всем посетителям прикоснуться к той эпохе, задуматься о том, что же тогда произошло, узнать, как проходил жизненный путь Патриарха, как достойно он переносил страдания, которые выпали на его долю.
После приветственных речей директор исторического парка Алексей Пронин пригласил всех гостей праздника на экскурсию по выставке. В нескольких тематических залах с помощью мультимедийных материалов — коллажей, компьютерной графики, видеопроекций, сенсорных интерактивных экранов и книг, а также предметов церковной утвари, предоставленных Новосибирской патриархией, рассказывалось о различных этапах жизни патриарха.
Участник экскурсии кандидат искусствоведения, руководитель Сибирского центра колокольного искусства Алексей Талашкин отметил, что выставка позволяет всем нам погрузиться в атмосферу прошлого.
«Не просто погрузиться, а, наверное, максимально полно войти в то состояние, которое испытывала наша страна, увидеть реальные документы, заглянуть в лица реальных людей, которые тогда пережили все эти страшные события и научиться терпению, смирению и любви сегодня. Люди, которые сюда идут, и школьники, и взрослые получают возможность задуматься о прошлом. А те, кто интересуется историей, смогут вдохновиться, наполниться вот этим содержанием, и начать, быть может, работу над собой», — поделился в личнымвидением Алексей Талашкин.
Депутат Совета депутатов города Новосибирска, председатель постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Александр Згурин (депутатское объединение «Единая Россия») уверен, что выставка о жизненном пути Патриарха Тихона очень важна для молодежи и школьников.
«Спасибо организаторам этой выставки. Спасибо директору исторического парка Алексею Олеговичу Пронину, за то, что в нашем городе проходит эта выставка, за ту просветительскую деятельность, которую ведет парк. Выставка затрагивает серьезную тему о том, как Патриарх Тихон — достойный человек, человек с большим сердцем переживал сложную эпоху, непростой период истории нашей страны. Период, когда он соприкоснулся с новой властью — Советской республикой. Руководители Советской страны не оценили его вклад, его работу, его переживания в тот период времени. А Патриарх Тихон внес очень весомый вклад в борьбу с голодом, который разразился в нашей стране в 1920—1921 годах. О таких людях надо знать и помнить нашей молодежи», — считает Александр Згурин.
Выставка «Голгофа Патриарха Тихона» будет работать в историческом парке «Россия — моя история» в Новосибирске до 30 ноября. Вход свободный.