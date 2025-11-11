Туристический круизный поезд «На юг» совершил первый рейс в Сочи

Новый железнодорожный круиз впервые проехал по маршруту «Москва — Таганрог — Сочи — Москва» в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Путешественникам предлагались две экскурсионные программы. Первая, «На юг», позволяет совмещать групповые экскурсии с самостоятельным знакомством с городами. Вторая программа — «На юг. Гастрономия и горы». Их объединяет общая структура: пятидневная поездка на комфортабельном туристическом поезде, знакомство с культурным наследием городов и насыщенная программа экскурсий.
«Туристические поезда — это особый вид транспорта. Это не просто поездка, а именно путешествие за новыми впечатлениями. Сочи стал действительно яркой точкой на этом маршруте. Курорт встретил гостей премьерного туристического поезда концертом на перроне. Туристы посетили форелевое хозяйство “Адлер”, застали уникальное сочетание сезонов на курорте Красная Поляна, а также попробовали вина, произведенные в Краснодарском крае», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.