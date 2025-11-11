Туристический круизный поезд «На юг» совершил первый рейс в Сочи

«Туристические поезда — это особый вид транспорта. Это не просто поездка, а именно путешествие за новыми впечатлениями. Сочи стал действительно яркой точкой на этом маршруте. Курорт встретил гостей премьерного туристического поезда концертом на перроне. Туристы посетили форелевое хозяйство “Адлер”, застали уникальное сочетание сезонов на курорте Красная Поляна, а также попробовали вина, произведенные в Краснодарском крае», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.