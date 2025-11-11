Незаконный улов в мешках и лесковую сеть изъяли у водителя в Калмыкии

Дальнейшая проверка показала, что мужчина использовал для ловли 150 метров лесковой сети. С помощью этой снасти он выловил в реке Волге 958 рыб частиковых пород. Весь улов был изъят и направлен на ихтиологическую экспертизу, именно от ее результатов будет зависеть дальнейшее процессуальное решение по делу.