Незаконный улов в мешках и лесковую сеть изъяли у водителя в Калмыкии

В Калмыкии задержали водителя с незаконным уловом и лесковой сетью. Теперь мужчине грозит уголовное наказание. Об этом рассказали в республиканском управлении МВД.
Инцидент произошел во время операции «Путина-2025». Сотрудники полиции Цаган-Амана остановили автомобиль на федеральной трассе и при осмотре багажника обнаружили несколько мешков с рыбой.
Дальнейшая проверка показала, что мужчина использовал для ловли 150 метров лесковой сети. С помощью этой снасти он выловил в реке Волге 958 рыб частиковых пород. Весь улов был изъят и направлен на ихтиологическую экспертизу, именно от ее результатов будет зависеть дальнейшее процессуальное решение по делу.
В полиции Калмыкии напомнили, что за подобные действия предусмотрена ответственность в рамках статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Нарушителям в таких случаях могут назначить как крупный штраф, так и реальное лишение свободы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.