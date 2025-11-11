Ричмонд
Незаконный улов в мешках и лесковую сеть изъяли у водителя в Калмыкии

Полицейские Цаган-Амана задержали на трассе подозреваемого в браконьерстве.

Источник: Комсомольская правда

В Калмыкии задержали водителя с незаконным уловом и лесковой сетью. Теперь мужчине грозит уголовное наказание. Об этом рассказали в республиканском управлении МВД.

Инцидент произошел во время операции «Путина-2025». Сотрудники полиции Цаган-Амана остановили автомобиль на федеральной трассе и при осмотре багажника обнаружили несколько мешков с рыбой.

Дальнейшая проверка показала, что мужчина использовал для ловли 150 метров лесковой сети. С помощью этой снасти он выловил в реке Волге 958 рыб частиковых пород. Весь улов был изъят и направлен на ихтиологическую экспертизу, именно от ее результатов будет зависеть дальнейшее процессуальное решение по делу.

В полиции Калмыкии напомнили, что за подобные действия предусмотрена ответственность в рамках статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Нарушителям в таких случаях могут назначить как крупный штраф, так и реальное лишение свободы.

