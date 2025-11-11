Жители Байкальска остались без тепла и горячей воды из-за аварии. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
— Под отключение попали 110 многоквартирных жилых домов, 51 частный дом, в которых проживает 3947 человек, из них 1477 детей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Для устранения аварии задействована бригада из шести специалистов и использованием одной единицы техники. Они постараются в ближайшее время вернуть тепло в квартиры жителей.
