Частник снова продает за 290 миллионов недостроенную больницу на омской окраине

Изначально здание планировалось как заводская больница ПО «Полет».

Источник: Комсомольская правда

В Омске на специализированном портале о купле-продаже недвижимости вышло объявление о продаже недостроенного восьмиэтажного здания больницы с цоколем. Объект находится на окраине города в Октябрьском округе.

Изначально выставленное на продажу здание должно была стать поликлиникой ПО «Полет», но ее строительство заморозили в конце 90-х годов на фоне проблем самого предприятия. Затем стройку пытались еще возобновить, но безуспешно. Сейчас здание перешло в частные руки.

Продавец уточнил, что объект снабжен всеми коммуникациями: электричеством, газом и водоснабжением.

Несколько лет назад, в 2023-м, недвижимость уже пытались продать, но цена была ниже — всего 200 млн рублей.

Здание находится на улице Окружная дорога, 5, корпус 1. Его предлагают к покупке вместе с землей в 2,2 га. Все это вместе можно купить за 290 млн рублей.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске продают сеть компьютерных клубов.