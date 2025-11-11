Частник снова продает за 290 миллионов недостроенную больницу на омской окраине

Изначально выставленное на продажу здание должно была стать поликлиникой ПО «Полет», но ее строительство заморозили в конце 90-х годов на фоне проблем самого предприятия. Затем стройку пытались еще возобновить, но безуспешно. Сейчас здание перешло в частные руки.