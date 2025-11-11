ВЦИОМ: Москва закрепилась в восприятии как одно из главных мест зимнего отдыха

Главные туристические маршруты, которые чаще всего посещали респонденты, сосредоточены в историческом центре — на Красной и Манежной площадях (65%), улицах Арбат и Никольской (58%), а также на ВДНХ (51%) и в парках рядом с местом проживания (44%). Туристы чаще всего упоминают яркие гирлянды (49%), световые конструкции (36%) и архитектурную подсветку (32%) как символы новогодней столицы.