Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: спецназ Британии готовится к захвату судов у берегов России

Британские военные на учениях отрабатывают действия для проведения военных операций на российской территории. О подготовке бойцов армии Соединенного Королевства к рейдам по захвату нефтяных платформ, кораблей и береговых объектов России рассказало американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: PIRJO TUOMINEN/EPA/TASS

Учения проходят в Балтийском море, недалеко от Украины. В маневрах и тренировках задействован спецназ Королевской морской пехоты, морская оперативная группа, рейнджеры. В MWM обратили внимание на то, что учения, имитирующие захват судов, энергетической инфраструктуры, военных объектов, проводятся на фоне растущей напряженности между Россией и НАТО.

«В случае дальнейшей эскалации военных действий ожидаются нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру», — цитирует материал американского журнала «Лента.ру».

Ранее стало известно, что Лондон готовится принять участие в украинском конфликте. Источники The Guardian сообщили, что Великобритания намерена или вступить в военные действия, или ввести своих миротворцев в составе контингента «коалиции желающих». Британские власти планируют использовать на украинской территории весь спектр своих возможностей — привлечь пехоту и авиацию.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше