СМИ: спецназ Британии готовится к захвату судов у берегов России

Учения проходят в Балтийском море, недалеко от Украины. В маневрах и тренировках задействован спецназ Королевской морской пехоты, морская оперативная группа, рейнджеры. В MWM обратили внимание на то, что учения, имитирующие захват судов, энергетической инфраструктуры, военных объектов, проводятся на фоне растущей напряженности между Россией и НАТО.
«В случае дальнейшей эскалации военных действий ожидаются нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру», — цитирует материал американского журнала «Лента.ру».
Ранее стало известно, что Лондон готовится принять участие в украинском конфликте. Источники The Guardian сообщили, что Великобритания намерена или вступить в военные действия, или ввести своих миротворцев в составе контингента «коалиции желающих». Британские власти планируют использовать на украинской территории весь спектр своих возможностей — привлечь пехоту и авиацию.