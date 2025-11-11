Поезд Кишинев-Яссы будет курсировать в ограниченном режиме: Публикуем новое расписание

ЖДМ урезает маршруты: поезд Кишинев-Яссы «отправлен в отпуск».
Железная дорога Молдовы (ЖДМ) подтвердила для BANI.MD временную приостановку движения поезда Кишинев-Яссы по техническим причинам. По данным предприятия, поезд будет курсировать в ограниченном режиме, только три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье.
На вопрос о том, как долго продлится это ограничение, представители ЖДМ уточнили, что отмена рейсов по понедельникам, вторникам, средам и четвергам сохранится до марта 2026 года.
Таким образом, на протяжении более года ежедневное железнодорожное сообщение между Кишиневом и Яссами будет оставаться сокращенным, что может создать неудобства для пассажиров, особенно для тех, кто зависит от железнодорожного транспорта для поездок в Яссы.
ЖДМ сталкивается с финансовыми трудностями вследствие сокращения грузоперевозок. В 2024 году предприятие зафиксировало убытки в размере 228 миллионов леев и задолженность по заработной плате, превышающую 100 миллионов леев. В первом квартале 2025 года спад продолжился: объем перевезенных грузов снизился на 15,7%, а тонно-километровый пробег — почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
