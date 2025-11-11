Поезд Кишинев-Яссы будет курсировать в ограниченном режиме: Публикуем новое расписание

ЖДМ сталкивается с финансовыми трудностями вследствие сокращения грузоперевозок. В 2024 году предприятие зафиксировало убытки в размере 228 миллионов леев и задолженность по заработной плате, превышающую 100 миллионов леев. В первом квартале 2025 года спад продолжился: объем перевезенных грузов снизился на 15,7%, а тонно-километровый пробег — почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.