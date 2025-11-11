В Самаре актеры доиграли два спектакля несмотря на перебои со светом

«В субботу был спектакль “Вий” по (Николаю — ред.) Гоголю сызранского театра “Полночь”. В тот момент, когда богослов начал читать молитву, свет отрубился и проснулась панночка. То есть как-будто бы сначала показалось, что все по сценарию, но по факту — стечение обстоятельств и авария (на электросетях — ред.) в городе. Спектакль продолжили при свечах, при переносных лампах. Зрители не ушли, все досмотрели спектакль, всех безопасно проводили», — рассказала собеседница агентства.