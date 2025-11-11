В Самаре актеры доиграли два спектакля несмотря на перебои со светом

Администрация Ленинского района Самары 8 ноября сообщила о частичном отключении света в Самарском и Ленинском районе из-за повреждений на сетях «Россетей» и «Самарской сетевой компании». Вечером того же дня мэр Иван Носков сообщил о восстановлении электроснабжения.
«В субботу был спектакль “Вий” по (Николаю — ред.) Гоголю сызранского театра “Полночь”. В тот момент, когда богослов начал читать молитву, свет отрубился и проснулась панночка. То есть как-будто бы сначала показалось, что все по сценарию, но по факту — стечение обстоятельств и авария (на электросетях — ред.) в городе. Спектакль продолжили при свечах, при переносных лампах. Зрители не ушли, все досмотрели спектакль, всех безопасно проводили», — рассказала собеседница агентства.
Во время спектакля Самарского художественного театра 9 ноября ситуация повторилась из-за перепадов напряжения после аварии, случившейся днем ранее. По словам Белевцовой, артисты отыграли не хуже, чем в первый день.
«Актеры все справились без звука, света и отыграли спектакли до конца несмотря на все внештатные ситуации. Такие ситуации произошли впервые за последние пять лет», — добавила директор ДК.